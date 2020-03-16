Россия отказалась нести ответственность за бездействие правоохранителей в случаях домашнего насилия 

Государство не должно нести ответственность за бездействие сотрудников правоохранительных органов в случаях семейно-бытового насилия, если вред нанесло частное, а не должностное лицо. Соответсвующее замечание в Европейский суд по правам человека направил замминистра юстиции Михаил Гальперин, сообщает «Коммерсант».

Такую позицию от лица России чиновник из Минюста высказал в преддверии рассмотрения жалобы четырех россиянок, которые обратились в ЕСПЧ из-за неспособности государства защитить их от дискриминации и домашнего насилия. Среди них — Маргарита Грачева, которую муж вывез в лес и отрубил киски рук, и Наталья Туникова, терпевшая избиения и угрозы сбросить ее с 16-го этажа от своего партнера.

Защита женщин настаивает, что случившееся с ними необходимо расценивать как пытки, которым пострадавшие подверглись в том числе и из-за бездействия полиции. Однако в замечаниях Минюста утверждается, что государство не может нести ответственность за подобные случаи, потому что «страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)». В документе также говорится, что жертвы могут обратиться в суд с административным иском о бездействии полиции.

Замглавы Минюста и до этого высказывался о ситуации с семейно-бытовым насилием в стране. Так, он обвинял родственников погибших жертв домашнего насилия в попытке «подорвать правовые механизмы», а также заявлял, что «серьезность и масштабы его дискриминационного воздействия на женщин достаточно преувеличены».