Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей. Нефть упала ниже 31 доллара — впервые за четыре года

На Московской фондовой бирже курс евро к рублю вырос на 4,2% к уровню закрытия предыдущих торгов — до 84,16 рубля. По состоянию на 12:10 мск доллар превысил отметку в 75 рублей (на 3,2%).

Падением открылись торги и бумагами крупнейших российских компаний: индекс Мосбиржи упал на 3%; сильнее остальных, более чем на 7%, подешевели акции «Аэрофлота», который 15 марта объявил о прекращении полетов в 13 европейских городов и Узбекистан.

До начала торгов на Мосбирже также резко упали цены на эталонные сорта нефти: на североморскую Brent на 7,5% — до 31,5 доллара за баррель, а на американскую WTI на 5,2% — до 30,43 доллара на 12:00 мск. К 13:08 мск цена барреля Brent упала ниже отметки в 31 доллар — до 30,88 доллара. Так дешево она не стоила с 12 февраля 2016 года, отмечают «Ведомости».

Падение также не остановили принятые накануне экстренные меры Федеральной резервной системы США, которая из-за коронавируса во второй раз за месяц снизила ставку — почти до нуля — и запустила количественное смягчение на 700 миллиардов долларов. Инвесторы, как отмечает РБК, продолжают избавляться от высокого риска из-за готовящегося повышения нефтедобычи после окончания действия сделки ОПЕК+ с 1 апреля.