Суд освободил ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову из-под домашнего ареста

Районный суд Комсомольска-на-Амуре изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде ЛГБТ-активистке Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии. Об этом «Новой газете» рассказала мать активистки Анна Ходырева.

Суд освободил Цветкову из-под домашнего ареста, сославшись на 49-ю статью Конституции о том, что неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. Свое решение суд также аргументировал тем, что Цветковой до сих пор не предъявлено обвинение.

Следствие просило у суда ограничить Цветковой возможность пользоваться интернетом. Прокурор не поддержал эту просьбу и ходатайствовал об изменении меры пресечения.

На заседание Цветкова приехала без конвоя, несмотря на то, что последние два месяца следователь отказывала ей в посещении стоматолога. Ходырева сказала «Новой», что Цветкова находится в тяжелом психологическом состоянии: «Она не спала последние двое суток. Страшно. Устала. После суда она поехала оформлять подписку о невыезде и домой. Гулять пока не идет, нет сил».

Юлия Цветкова обвиняется в распространении порнографии (п «б» ч. 3 ст. 242 УК). Она была администратором пабликов во социальной сети «Вконтакте», посвященных бодипозитиву и секс-просвещению, а также руководила молодежным театром «Мерак». Под домашним арестом Цветкова находилась с конца ноября 2019 года.