Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Коммунарке

В поселке Коммунарка в Новой Москве из инфекционной больницы сбежала пациентка, которая находится на карантине из-за подозрения на коронавирус. Об этом рассказал в фейсбуке главврач медучреждения Денис Проценко.

Пациентка сбежала из больницы ночью, по данным ТАСС, ее уже вернули на лечение. Врач не уточнил, подтвердился коронавирус у женщины или нет. Он отметил, что меучреждение связалось с полицией из-за произошедшего, но в управлении МВД по Москве РБК сказали, что к ним информация о самовольном покидании карантина пока не поступала.

Это не первый случай побега из медучреждений людей с подозрением на коронавирус. В частности, петербургские суды в феврале вынесли решения о принудительной госпитализации двух местных жительниц, которые самовольно покинули карантин.

В больнице в Коммунарке сейчас находится 371 пациент, COVID-19 обнаружили у 17 из них. Всего на территории России подтверждено более 60 случаев заражения коронавирусом. В ряде российских регионов, в том числе Москве и Петербурге, введен режим повышенной готовности, что запрещает проводить массовые мероприятия с большим количеством участников.

Правительство объявило о новых мерах из-за распространения коронавируса, среди которых – особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто на карантине, и отсрочка по налоговым выплатам для компаний, работающих в сфере туризма и авиаперевозок. СМИ рассказывали и о создании антикризисного фонда объемом 300 млрд рублей.