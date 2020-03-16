Сотовые операторы предупредили о росте цен на связь из-за бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Сотовые операторы заявили, что рост тарифов на связь неизбежен, если государство не будет компенсировать им бесплатный доступ россиян к социально значимым сайтам. С письмом участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IТ ознакомился «Коммерсант».

Группа, в которую входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций, предлагает два варианта для компенсации затрат: введение налоговых льгот или вычетов, а также запуск спецтарифов с минимальным ежемесячным платежом.

Предполагается, что в рамках тарифа доступ к значимым ресурсам будет нетарифицируемым и безлимитным. Компенсировать затраты на него предлагается с помощью налоговых льгот или же повышения цен. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что он может составить до 20%.

Минкомсвязь выступает против компенсаций для операторов. Министерство оценивало, что на доступ к социально значимым сайтам уйдет не более 10% трафика. Минкомсвязь также отметила, что будет комментировать предложения РСПП после их получения. «Ростелеком» согласился, что операторам может потребоваться компенсация, если в перечень значимых ресурсов попадут коммерческие сервисы, отметив, что сами они тоже понесут убытки.

Обеспечить россиян бесплатным доступом к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» во время посланию Федеральному собранию распорядился президент Владимир Путин. Минкомсвязи, согласно данным на федеральном портале проектов правовых актов, подготовит список к 26 марта. Свои будущие потери от бесплатного доступа операторы оценивали в 150 млрд рублей.