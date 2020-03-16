Чукотка перешла на карантинное положение, другие регионы ввели режим повышенной готовности

Власти Чукотского автономного округа ввели карантинные меры в регионе для профилактики распространения нового типа коронавируса. Об этом решении сообщает пресс-служба местного правительства.

В регионе все школы переводятся с 17 марта на дистанционное обучение, а работникам предприятий с повышенной температурой будет предписано соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, на Чукотке запретили все массовые мероприятия в помещениях. В округе был создан оперативный штаб по профилактике коронавируса.

На данные меры региональное правительство пошло в связи с тем, что два жителя Чукотки, работающие на руднике «Купол», попали в больницу с подозрением на коронавирус. Один из них посещал Италию.

В России за последние сутки режим повышенной готовности был введен на Камчатке, в Туве, Коми, Кемеровской и Пензенской областях, а также в Пермском крае и Сочи. Там отменили большинство массовых мероприятий, на Камчатке будут дезинфицировать все самолеты и корабли, прибывающие из стран с неблагоприятной обстановкой из-за пандемии COVID-19.