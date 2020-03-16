«Ведомости»: в правительстве решили создать антикризисный фонд в 300 миллиардов рублей для поддержки россиян 

Власти подготовили план поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. Он предполагает создание антикризисного фонда в 300 миллиардов, выяснили «Ведомости».

В правительстве считают необходимым выделение дополнительных денег для борьбы с последствиями COVID-19. План предусматривает компенсацию доходов людей, которые вынуждены остаться на карантине.

Основной целью плана является обеспечение необходимыми материалами лаборатории по производству тест-систем по выявлению нового типа коронавируса, отмечает издание.

Власти обещают поддержать и бизнес: малым и средним предпринимателям могут предоставить квартальную отсрочку на уплату налогов. Кроме того, налоговые каникулы смогут получить и компании, работающие в сфере туризма и авиакомпании. Госкомпаниям, в соответсвии с планом, разрешат на полгода перенести выплату дивидендов, а регионам предоставят бюджетные кредиты.

В России на сегодняшний день выявлено 63 случая заболевания ранее неизвестной болезнью. В рамках борьбы с коронавирусом было ограничено авиасообщение со странами Европы, Китаем, Ираном и Южной Кореей, были закрыты некоторые участки сухопутной границы.