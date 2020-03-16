ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за ситуации с коронавирусом

Федеральная резервная система США, которая выполняет функцию центрального банка страны, на экстренном заседании снизила ключевую ставку с диапазона 1-1,25% до 0-0,25% из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на ее сайте.

Новая ставка вводится с 16 марта. ФРС США заявила, что из-за распространения вируса с этого момента будет действовать вместе с центральными банками Евросоюза, Великобритании, Канады, Японии и Швейцарии.

Среди других мер, вводимых ФРС из-за распространения коронавируса — увеличение портфеля на 500 млрд долларов в течение ближайших месяцев, уменьшение ставки по кредитам, выдаваемым банкам напрямую, на 1,5 процентных пункта и снижение с 10% до 0% доли средств, которые банки должны держать в резерве системы.

Это второе за месяц снижение ставки ФРС США: 3 марта она внепланово уменьшила ее на 50 базисных пунктов из-за ситуации с коронавирусом. Это снижение стало первым изменением ставки сразу на полпроцента с кризиса 2008 года.

На территории США число заболевших COVID-19 превысило три тысячи человек, более 60 скончались. Из-за ситуации с коронавирусом президент США Дональд Трамп на прошлой неделе ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации.