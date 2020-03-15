Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Заражено — 163588, смертей — 6087. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

Путин создал в Госсовете рабочую группу по коронавирусу. Ее возглавит Сергей Собянин 

Общество

 

В Госсовете появилась рабочая группа для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Владимир Путин, сообщает ТАСС. 

Туда войдут первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, главы Минздрава, Минпромторга, Минтранса и другие чиновники. Руководителем рабочей группы назначили мэра Москвы Сергея Собянина. 

Также глава государства предложил принять участие в работе группы руководителям регионов, где были выявлены случаи заражения COVID-19. 

Накануне премьер Михаил Мишустин объявил о создании специального координационного совета по борьбе с инфекцией, куда войдут руководители регионов, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране и оперативный штаб. Его возглавит сам председатель правительства, заседания межведомственного совета будут проходить ежедневно. На данный момент на территории России зарегистрировано 63 случая заражения ранее неизвестной болезнью. 

Теги:
коронавирус, госсовет, путин, sn

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera