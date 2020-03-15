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В Москве проходят пикеты против поправок в Конституцию

Общество

 

В Москве у здания Конституционного суда проходят пикеты против поправок в Основной закон. 

 

«В течение семи дней мы будем выходить к Представительству КС в Москве с требованием остановить разрушение нашей Конституции и спасти саму идею права в нашей стране», — отмечают организаторы акции. 

По оценке корреспондента «Новой» на акции собралось несколько десятков человек. 

Накануне Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию.  Теперь документ направят в Конституционный суд. Если КС признает поправки законными, то 22 апреля состоится общероссийское голосование.

Перед этим пакет поправок поддержали парламенты всех 85 регионов, Совет Федерации утвердил это решение. В документ вошли определения брака как союза мужчины и женщины, а также упоминание бога и предков. По инициативе депутата Валентины Терешковой в проекте появилась поправка об «обнулении» президентских сроков, которая позволяет Путину вновь стать кандидатом после 2024 года.

Теги:
nt, конституция

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