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Грузия решила закрыть границу с Россией для туристов из-за ситуации с коронавирусом

Общество

 

Грузия с 16 марта решила закрыть границу с Россией для туристов из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте грузинского правительства. 

Граждан, которые хотят вернутся к себе на родину, ограничения не коснутся. Также закрытие границы не затронет грузовые перевозки. 

Грузия, Азербайджан и Армения договорились о закрытии границ с 14 марта на 10 дней из-за ситуации с коронавирусом. Ограничения также не коснулись грузовых перевозок и тех людей, которые возвращаются к себе на родину. При этом пропуск граждан третьеих стран, в том числе россиян, через границы тоже приостановили. 

В Грузии подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19. В России новый коронавирус подтвердился у 63 человек. 

Различные меры из-за распространения COVID-19 предпринимают и другие страны: Австрия с 17 марта решила приостановить авиасообщение с Россией и еще несколькими государствами, а Норвегия — выслать  иностранцев, у которых нет вида на жительство. В Италии и Испании из-за вируса власти ограничили передвижение по стране. 

По всему миру число умерших от коронавируса превысило шесть тысяч человек, зараженных —почти 58,5 тысяч, медикам удалось вылечить более 75,5 тысяч.  

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Теги:
em, россия, коронавирус, грузия

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