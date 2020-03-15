В Петербурге на «траурной акции памяти Конституции» задержали несколько человек

В Петербурге задержали активиста Андрея Давыдова и председателя «Открытой России» Анастасию Буракову на «траурной акции памяти Конституции». Об этом Буракова сообщила в своем телеграм-канале.

В Петербурге задержали активиста Андрея Давыдова и председателя «Открытой России» Анастасию Буракову на «траурной акции памяти Конституции».



Видео: @tvrain https://t.co/xXIuyNoqsO pic.twitter.com/zc3VlcvMoh — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2020

Около здания Конституционного суда собрались активисты, которые возлагали гвоздики. Полицейские задержали Давыдова, который возложил гвоздики, «за переход дороги в неположенном месте». Буракову задержали за нарушение порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП). Всего на акции, по словам Бураковой, было около 50 человек.

Кроме того, на Сенатской площади полиция задержала двоих участников одиночных пикетов против поправок в Конституцию.

Накануне Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Теперь документ направят в Конституционный суд. Если КС признает поправки законными, то 22 апреля состоится общероссийское голосование.

Перед этим пакет поправок поддержали парламенты всех 85 регионов, Совет Федерации утвердил это решение. В документ вошли определения брака как союза мужчины и женщины, а также упоминание бога и предков. По инициативе депутата Валентины Терешковой в проекте появилась поправка об «обнулении» президентских сроков, которая позволяет Путину вновь стать кандидатом после 2024 года.