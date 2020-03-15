Власти Казахстана ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Казахстане вводится режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в фейсбуке сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

Меры будут действовать месяц, начиная с 16 марта. Помимо карантина, в в стране будет усилена охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов, а также приостановлена работа торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Кроме того, будет запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе семейных и памятных.

Помимо этого на территорию республики ограничивается въезд и выезд всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций по приглашению МИДа.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев из-за угрозы распространения коронавируса отменил военный парад в Нур-Султане в честь 75-летия Победы. Сейчас в Казахстане зарегистрировано восемь случаев коронавируса.