Австрия прекратила авиасообщение с Россией из-за угрозы распространением коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о прекращении авиасообщения с Россией, Великобританией, Нидерландами и Украиной из-за угрозы распространением коронавируса. Об этом сообщает Kleine Zeitung.

Запрет начнет действовать с 17 марта. Въезд гражданам, прибывающим из этих стран, также будет запрещен.

Кроме того, в стране закрывают все кафе, рестораны и бары, а также спортивные и детские площадки. Курц попросил граждан ограничить социальные контакты и по возможности оставаться дома.

Карантинные меры также действуют в ряде других стран Европы. Так, власти Испании объявили об ограничении передвижения по стране, отмене всех мероприятий, а также закрытии баров, ресторанов, кино, театров и магазинов, кроме тех, что торгуют продуктами питания. Чехия закрыла для иностранцев въезд в страну, а также запретили выезжать своим гражданам.

В Австрии зафиксировано более 600 случаев заражения коронавирусом и одну смерть. За сутки число заболевших увеличилось на 150 человек. Общее число заболевших COVID-19 в мире составляет более 150 тысячи человек, умерли 5,8 тысячи человек. При этом медикам удалось вылечить более 75 тысяч пациентов с коронавирусом.