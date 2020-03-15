В 41 городе России проходят акции экопротеста

Во Всероссийский день экопротеста акции проходят в 41 городе России.

В Микуни, Ухте и Сыктывкаре (Коми), Вельске, Коряжме, Ильинско-Подмском и ряде других точек в Архангельской области проходят массовые пикеты. Также пикетирование состоится в Кировской, Тамбовской, Иркутской Нижегородской областях и Новосибирске. В Подмосковье активистам отказали в согласовании массовых акций, поэтому в Клину, Зеленограде, Солнечногорске, Наро-Фоминске люди вышли на одиночные пикеты.

Кроме того, согласованные митинги пройдут в Архангельске и Северодвинске, Челябинске, Саратове, Владимире, Москве, Петербурге и ряде других городов.

Читайте также Единый день экопротеста. Прекратить строительство мусорного полигона в Шиесе требуют по всей России

15 марта объявлено активистами Всероссийским днем экопротеста. Они выражают солидарность с защитниками Шиеса (Архангельская область), где власти лоббируют строительство самой большой в Европе свалки, также на многих акциях заявлена местная экологическая повестка.

Напомним, на Шиесе конфликт между местными жителями с одной стороны, бизнесом и силовиками с другой продолжается более полутора лет. За это время десятки активистов подверглись побоям, задержаниям и штрафам, против них возбуждены несколько уголовных дел, один из протестующих — Андрей Христофоров — был вынужден эмигрировать.