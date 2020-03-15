Россия из-за коронавируса приостановила железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией

С 17 марта РЖД прекращает курсирования поездов в Украину и Молдову «в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщается на сайте компании.

обновлено РЖД также приостанавливает железнодорожное сообщение с Латвией.

Отмечается, что пассажиры смогут вернуть деньги за купленные билеты.

Ранее из-за ситуации с коронавирусом Россия приостановила железнодорожное сообщение с Монголией, Чехией, с Китаем и КНДР.

В России зафиксировали 59 случаем заражения COVID-19: в Москве, в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калининградской, Липецкой и Белгородской областях и в Кузбассе. Отмечается, что большинство зараженных в последнее время посещали страны, где распространена эпидемия коронавируса. Еще трое россиян, по данным Роспотребнадзора, заразились коронавирусом в России.

При этом из московской больницы в Коммунарке выписали 52 человека, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией.