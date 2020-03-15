В Испании объявили об ограничении передвижения по стране

Власти Испании объявили об ограничении передвижения на всей территории страны в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

15-дневный карантин также предполагает изоляцию: людям будет запрещено выходить из дома без необходимости, к которой относятся поход за продуктами, лекарствами, на работу и по важным делам.

Кроме того, по всей стране закрываются бары, рестораны и магазины, кроме тех, что торгуют продуктами питания. По заявлению властей, развлекательные и спортивные мероприятия, включая кино, театры, бассейны или футбол, должны быть отменены.

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Всего в стране зарегистрировала почти шесть тысяч случаев заражения коронавирусом, из них умерли 136 человек. За последние сутки число зараженных увеличилось за день на 1,5 тысячи человек.

Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире составляет более 150 тысячи человек, погибли 5,8 тысячи человек. При этом медикам удалось вылечить более 75 тысяч пациентов с коронавирусом.