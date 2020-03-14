Число жертв коронавируса в Италии превысило 1440 человек 

За сутки в Италии от коронавируса скончались 175 человек, общее число жертв COVID-19 в стране составило 1141 человек. Об этом сообщает итальянское издание Il Messaggero.

Накануне ранее неизвестная болезнь унесла жизни 250 итальянцев. При этом число выздоровевших от коронавируса за последние сутки выросло на треть — на 527 человек. Всего в стране 1966 избавившихся от болезни.

Правительство Италии распространило на всю страну карантинные меры: между населенными пунктами запрещены перемещения людей, граждан без крайней необходимости просят не покидать свои дома.

На фоне распространения коронавируса чрезвычайные меры вводят и другие страны. США, где выявлено 2430 случаев заражения COVID-19, запретили въезд в страну приезжающим из Великобритании и Ирландии, ранее была закрыта граница и с другими странами Европы. Во Франции, где 4500 заболевших коронавирусом, объявили наивысший уровень эпидемиологической угрозы, а премьер-министр страны закрыл для посещения все бары, рестораны, кинотеатры и непродовольственные магазины.