Глава СК попросил возбудить уголовное дело о гостайне против председателя совета судей Новосибирска 

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела против судьи из Новосибирска Инны Петруниной. Соответствующий вопрос на повестке коллегии обнаружило издание «Тайга.Инфо».

Речь идет о деле по статье о разглашении государственной тайне (ст. 283 УК). Коллегия рассмотрит просьбу главы СКР уже 30 марта. Петрунина работает в Новосибирском областном суде, она также возглавляет региональный совет судей.

По данным «Тайги.Инфо», под подозрения Петрунина попала в связи с делом главы новосибирского управления по обеспечению деятельности мировых судей Виктора Чиркнунова, обвиняемого в присвоении вверенных средств в особо крупном размере. Нанесенный ущерб правоохранители оценили в 5,2 миллиона рублей.

Петрунина работает в суде более 20 лет, в начале года она претендовала на должность председателя Новосибирского облсуда, однако Высшая квалификационная коллегия судей отклонила ее кандидатуру. В 2015-м и 2016 годах женщина вынесла ряд громких решений: так, она подтвердила отказ в регистрации кандидатов «Демократической коалиции» на выборах в региональный парламент и запретила проверять действия полиции при составлении протокола на организатора «Монстрации-2016» Артема Лоскутова.