Уехавший из-за угрозы преследования за оскорбление чувств верующих комик Долгополов решил вернуться в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, уехавший, опасаясь преследования за оскорбление чувств верующих, возвращается в Россию. Об этом решении артист сообщил в своем инстаграме.

Скриншот страницы Долгополова в Instagram

«Соприкоснувшись лично с перспективами жизни в эмиграции для человека, работающего с языком, я решил, что оставаться в Европе и интегрироваться в новое общество с призрачными комедийными перспективами будет для меня сейчас сложнее, чем вернуться домой и попробовать бороться за свои права», — написал он.

Долгополов отметил, что не жалеет о принятом ранее решении об отъезде: по его словам, он был прав, уехав несколько месяцев назад из страны. По словам артиста, за рубежом ему будет сложнее работать из-за языкового барьера. Ранее комик планировал отправиться в США, однако он не сможет реализовать задуманное из-за мер, введенных в связи с распространением пандемии коронавируса.

Напомним, в конце января Долгополов покинул Россию после того, как полиция начала проверку в петербургском стендап-клубе HopHead в связи с жалобой на оскорбление чувств верующих. Правоохранителей заинтересовало часовое выступление комика, в котором он упоминал правительство и президента.