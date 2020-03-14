В Архангельской области прошли митинги против мусорного полигона на Шиесе

В селах Яренск и Кулой Архангельской области состоялись митинги против строительства полигона для московского мусора на станции Шиес. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

В Яренске Ленского района акция протеста собрала около 800 человек. Люди требовали остановить стройку, а также высказывались против поправок в Конституцию. Аналогичные темы поднимались на митинге в селе Кулой Вельского района, там на улицу вышла тысяча человек.

Эти митинги стали первыми в череде массовых выступлений, которые пройдут в эти выходные. По сообщениям активистов, акции с экологической повесткой согласованы в Архангельске, Северодвинске, Сыктывкаре, Вологде, Котласе, Москве и Петербурге.

Напомним, на станции Шиес Архангельской области более полутора лет длится конфликт вокруг строительства свалки для столичного мусора. Местные жители требуют остановить стройку, однако власть отказывается идти на диалог.