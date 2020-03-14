Министра образования Мурманской области уличили в неграмотности  

Жители Мурманской области уличили в незнании правил русского языка нового министра образования региона Анну Головину. Подписчики ее страницы в Instagram обратили внимание на колоссальное количество грамматических ошибок в постах чиновницы.

Скриншот страницы Головиной в Instagram

Так, в первом же отчете о публичном мероприятии со своим участием (текст из 5 предложений) Головина допустила восемь ошибок. Вольное обращение молодого министра с русской грамматикой вызвало шквал негативных комментариев, которые остались без ответа, как, впрочем, и вопросы журналистов, адресованные в пресс-службу правительства.

Изучив предыдущие посты Головиной в соцсети, можно заметить, что некоторые правила орфографии и пунктуации чиновница игнорирует систематически. В частности, по версии Головиной, подчинительный союз «чтобы» пишется в два слова («что бы»), однородные члены, соединенные союзом «чем…, тем», не отделяются запятой. Также, по ее мнению, не обособляются причастные обороты.

Глава системы образования Мурманской области также испытывает трудности с написанием наречий. Например, опускает дефис в слове «по-своему». Есть проблемы и с пунктуацией в простых и сложных предложениях.

Анну Головину назначили на министерский пост месяц назад. Ранее она работала в Чувашском госуниверситете. По образованию Головина учитель физики, у нее кандидатская степень по педагогике.