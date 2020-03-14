В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 59 человек

В России зафиксировали 14 новых случаев заболевания коронавирусом. Теперь в стране 59 заразившихся COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Девять новых случаев выявлено в Москве, по одному — в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Калининградской области, а еще два — в Кузбассе. Все 14 человек в последнее время посещали страны, где распространена эпидемия коронавируса: они ездили в Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу и Швейцарию.

Среди заболевших в столице — трое несовершеннолетних, с 10 марта их классы закрыты на карантин. Для борьбы с распространением в стране нового типа коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин объявил сегодня о создании координационного совета по борьбе с инфекцией, куда войдут руководители регионов, комиссия по устойчивости экономической ситуации в стране и оперативный штаб. Его возглавит сам председатель правительства, заседания межведомственного совета будут проходить ежедневно.

Премьер также сообщил, что в России необходимо ввести двухнедельный карантин для людей из групп риска и попросил россиян воздержаться от поездок за рубеж. Кроме того, Мишустин попросил власти регионов сократить количество массовых мероприятий.