В Таганском ОВД полицейские ударили правозащитника Льва Пономарева 

Полицейские ударили задержанного сегодня на акции против политических репрессий 78-летнего правозащитника Льва Пономарева. Об этом «Новой газете» рассказал эксперт организации «За права человека» Олег Еланчик.

Лев Пономарев. Фотография: адвокат «ОВД-Инфо» Василий Кушнир

По словам Еланчика, все произошло, когда задержанные, среди которых был правозащитник, находились в холле перед входом в отделение. С ними там же присутствовали члены ОНК, которые требовали допустить к задержанным адвокатов.

Полицейские не только не пускали защитников, но и пытались отобрать у задержанных паспорта и телефоны. В какой-то момент, рассказал Еланчик, сотрудники в штатском и полицейские без опознавательных знаков начали пробираться сквозь толпу к Пономареву.

В ОВД Таганский был избит 78-летний правозащитник Лев Пономарёв, которого задержали на акции в поддержку политзаключённых. Тем временем сегодня Путин подписал поправки в Конституцию, по которым он сможет править вечно🧟‍♂️ Видео: Ирина Яценко pic.twitter.com/aLvmLBpodP — Открытая Россия (@openrussia_team) March 14, 2020

«Задержанные сказали, что тут уже некуда идти, после чего полицейские набросились с воплями, заломали руки Пономареву, еще одному парню и заволокли всех задержанных в отделение. Стоял визг, ор. Завели Пономарева в отделение и, видимо, там его ударили по лицу — адвокат Кушнир опубликовал фотографию Пономарева с ссадиной на лице. Сила была применена, это факт», — пояснил он.

В отдел прибыла бригада скорой помощи. Правозащитник рассказал, что у него повышенное давление. Пока что полиция не выпускает медиков, которые хотели увести Пономарева в больницу для дополнительного обследования: у него есть признаки легкого сотрясения мозга.

«Я участвовал в пикетировании, это абсолютно законная акция. Полицейские меня забрали в ОВД, хотели поставить меня в «растяжку», пытаясь завести в автозак, но тогда еще не били. Привезли в отдел полиции. Держали в автобусе некоторое время, в предбанник нас завели, держали там 1,5 часа, мы все время требовали адвоката. Потом затащили в отделение. Конкретно по голове не били, но тащили и помяли — у меня ссадина на лице», — рассказал «Новой» сам Пономарев.

По данным «ОВД-Инфо», в Москве на акции против политических репрессий на Лубянке сегодня задержали около 50 человек. Активисты вышли с пикетами к зданию ФСБ в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена). Также они высказались против внесения поправок в Конституцию.