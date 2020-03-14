СМИ: аноним сообщил о «минировании» четырех пассажирских самолетов. Один из них экстренно сел в Казани 

На электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные сообщения о заложенной бомбе в четырех пассажирских самолетах. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили ТАСС и РИА Новости.

Речь идет о самолетах, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск. Еще один лайнер, фигурировавший в анонимном сообщении, вылетел из Новосибирска. Экипаж борта, следовавшего в Челябинск, принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Казани; он благополучно приземлился. Остальные самолеты менять курс не стали.

Лайнер, следовавший в Тюмень, также без происшествий совершил посадку в пункте назначения, сейчас его проверяют сотрудники экстренных служб.

За последнюю неделю в авиаслужбы поступили 10 сообщений о заложенных взрывных устройствах в пассажирских самолетах. Все они оказались ложными. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, отправитель анонимных писем требовал биткойны, обещая в обмен прекратить «телефонный терроризм».