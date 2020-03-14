В Екатеринбурге из-за коронавируса остановил работу Ельцин Центр

Екатеринбургский Ельцин Центр объявил о приостановке работы с 16 марта на неопределенный период в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба центра.

«Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. В связи с пандемией коронавируса с 16 марта закрывается Музей Бориса Ельцина и наша Арт-галерея. Мы также отказываемся от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ Центра», — говорится в официальном заявлении.

В Ельцин Центре подчеркивают, что считают такое решение ответственным, несмотря на финансовые потери, которые понесет центр.

Из-за пандемии коронавируса отменяют мероприятия по всему миру: УЕФА перенесло на неопределенный срок матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также Чемпионат Европы по футболу; в Швейцарии отменен Женевский автосалон, а в Венеции ранее отменили традиционный карнавал.

В Москве больницы были временно закрыты для посещения. Также столичная мэрия запретила проводить массовые мероприятия численностью свыше 5 000 человек. Аналогичные меры приняты в самом Екатеринбурге.

В России, по последним данным, зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом. В Свердловской области заболевших, согласно официальной информации, нет.