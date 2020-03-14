В Омске левые активисты провели акцию против «узурпации власти»

Десять левых активистов собрались 14 марта у памятника Борцам Революции в Омске, чтобы провести шествие-митинг «против узурпации власти». Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

В сквере у памятника активистов, среди которых были представители «Левого фронта», социал-демократической партии и сторонники СССР, ожидали сотрудники полиции. Они предупредили, что акция не согласована с городскими властями, и предложили разойтись по домам.

Протестующие все же решили пройтись по центру города, не разворачивая плакаты. На остановке у магазина «Жемчужина» — в одном из самых людных в Омске мест — они все же провели пикет, не требующий согласования.

На несанкционированном маршруте были выставлены посты сотрудников полиции, которые, как выяснилось, знают активистов в лицо. Так, через полкилометра от места сбора был остановлен протестующий Александр Спиридонов: двое полицейских вручили ему заранее заготовленную повестку в центральное отделение УМВД для разбирательства по факту проведения несогласованной акции, которая состоялась еще 5 марта.

Аналогичную повестку сотрудники полиции попытались вручить другому участнику шествия — председателю Союза патриотических сил, бывшему депутату Омского городского совета Геннадию Дроздову, но принимать ее он категорически отказался.

Пикет состоялся у пересечения магистральных маршрутов общественного транспорта: Александр Спиридонов встал там с красным советским флагом и с плакатом, который больше походит на стенд. На нем было собрано более полутора десятков лозунгов. Среди них — «Он нам не царь» и другие, более радикальные. Некоторые прохожие пожелали присоединиться к дальнейшим протестным акциям — брали контакты у организаторов.

Накануне в Омске также прошли пикеты против узурпации власти и обнуления президентских сроков Владимира Путина. Аналогичная акция также состоялась сегодня в Кургане, ее организовало местное отделение партии КПРФ. Митинг против поправок в Конституцию 22 марта проведут и коммунисты Тюмени, власти города уже согласовали мероприятие.