У здания ФСБ на Лубянке задержали более 40 участников пикетов против политических репрессий

В Москве у здания ФСБ на Лубянке началась серия пикетов против политических репрессий. Полиция начала задерживать участников акции, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Обновление 15:54 На данный момент число задержанных на Лубянке выросло до 35 человек, сообщает «ОВД-Инфо». 16:21 По данным «МБХ медиа», задержанных уже более сорока. Их увезли в ОВД «Таганский», «Басманный» и «Мещанский». 17:02 Сейчас «ОВД-Инфо» сообщает уже о 50 задержанных. Праоохранители из ОВД «Таганский» и «Басманный» отказываются пускать к ним адвокатов.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

По данным «ОВД-Инфо», уже задержаны как минимум 25 человек, в том числе правозащитник Лев Пономарев. Среди задержанных также один несовершеннолетний, который снимал видео. Ему повредили оборудование. Корреспондент «Новой» передает, что одного мужчину вывели из автозака и проводили в машину скорой помощи. Некоторых задержанных везут в ОВД «Басманный».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Организаторами акции выступили активисты движения Rupression. Они собираются «оцепить» здание ФСБ живой очередью протестующих в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена), а также против поправок в Конституцию. Акция должна повторить первый массовый протест позднего СССР, отмечает «Коммерсант».

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Ранее московские власти отказались согласовать акцию против политических репрессий в центре города и предложили площадку в Люблино. Тем не менее, организаторы решили провести серию пикетов у здания ФСБ. Накануне участнику инициативной группы акции 14 марта Павлу Кудюкину пришло предостережение из прокуратуры.