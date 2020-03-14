Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь документ направят в Конституционный суд. Если КС признает поправки законными, то 22 апреля состоится общероссийское голосование.

Ранее пакет поправок поддержали парламенты всех 85 регионов, Совет Федерации утвердил это решение. В документ вошли определения брака как союза мужчины и женщины, а также упоминание бога и предков. По инициативе депутата Валентины Терешковой в проекте появилась поправка об «обнулении» президентских сроков, которая позволяет Путину вновь стать кандидатом после 2024 года.