Совет Федерации утвердил решения 85 регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет Федерации принял постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами поправок в Конституцию, сообщает ТАСС.

За проголосовали 163 сенатора, против был только один. Как передает «Коммерсант», заседание длилось одну минуту. Во время обсуждения главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу один вопрос задала только сенатор от Тывы Людмила Нарусова, пишет РБК. Она поинтересовалась, корректно ли называть процедуру «установлением», а не «утверждением» результатов.

Спикер Софведа Валентина Матвиенко отметила, что одобрение документа всеми парламентами регионов говорит об одобрении жителей этих субъектов в целом, так как депутаты представляют все слои населения. Теперь президент Владимир Путин должен направить запрос в Конституционный суд. Если КС признает поправки законными, то 22 апреля состоится общероссийское голосование.

Пакет поправок в Конституцию Совфед одобрил 11 февраля. Против тогда голосовал только сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев. В документ вошли определения брака как союза мужчины и женщины и упоминание бога. В случае его принятия президентские сроки Владимира Путина могут быть «обнулены», и тогда он сможет вновь стать кандидатом после 2024 года.