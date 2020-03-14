У двоих жителей Кемерово обнаружили коронавирус

У двоих жителей города Кемерово обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства Кузбасса.

Оба пациента были госпитализированы накануне для подтверждения диагноза. Они находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке.

Теперь общее число заболевших в России составляет 47. Восемь человек уже выписали. В связи с распространением заболевания правительство закрыло сухопутную границу с Норвегией и Польшей, а власти Москвы и Московской области ввели свободное посещение школ.