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У двоих жителей Кемерово обнаружили коронавирус

Общество

 

У двоих жителей города Кемерово обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства Кузбасса.

Оба пациента были госпитализированы накануне для подтверждения диагноза. Они находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице. Еще один человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке.

Теперь общее число заболевших в России составляет 47. Восемь человек уже выписали. В связи с распространением заболевания правительство закрыло сухопутную границу с Норвегией и Польшей, а власти Москвы и Московской области ввели свободное посещение школ.

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Теги:
kb, кемерово, коронавирус

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