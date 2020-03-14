Россия закроет сухопутную границу с Польшей и Норвегией

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился приостановить пропуск иностранцев через сухопутные участки границы с Польшей и Норвегией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Ограничения начнут действовать с 15 марта. Через сухопутную границу с Польшей и Норвегией временно не будут пускать иностранцев, въезжающих для туризма, работы и учебы. Исключение будет действовать для граждан Беларуси, членов официальных делегаций и людей с видом на жительство в России.

Такое решение Мишустин принял по итогам совещания, которое касалось борьбы с распространением коронавируса. Правительство также поручило Минздраву довести до всех медицинских организаций алгоритм действий при выявлении и лечении COVID-19 у пациентов.

Минпромторг должен отчитаться о возможностях производства в России средств индивидуальной защиты и дезинфекторов. Кроме того, глава кабмина поручил правительству Москвы и Московской области организовать прохождение сотрудниками некоторых медицинских учреждений курсов повышения квалификации по вопросам биобезопасности.