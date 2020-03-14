В Москве ввели свободное посещение школ

С 16 марта из-за распространения коронавируса в Москве введут свободное посещение школ, оно будет действовать до особого распоряжения. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Решать, продолжает ли ребенок ходить в образовательное учреждение или остается дома, будут родители. «Им в данном случае виднее. У каждой семьи могут быть свои обстоятельства, да и иммунитет у ребятишек разный», — заявил Собянин.

Мэр также объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса. Теперь соблюдать режим обязательной двухнедельной самоизоляции следует не только гражданам, прибывшим из стран со сложной обстановкой по коронавирусу, но и тем, кто с этими людьми живет.

Кроме того, московские власти обязали работодателей не допускать на рабочее место и территорию организации сотрудников, которые должны находиться в домашнем карантине. Собянин также подчеркнул, что действующий в столице режим повышенной готовности признается обстоятельством непреодолимой силы, что упростит разрешение споров по неисполнению обязательств.

В России в общей сложности зарегистрировано 45 случаев заболевания коронавирусом, восемь человек уже выписали из больниц. В Москве COVID-19 был обнаружен у 24 человек.