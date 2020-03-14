Суд в Петербурге оштрафовал троих участников пикетов против поправок в Конституцию

Октябрьский районный суд Петербурга оштрафовал троих участников одиночных пикетов против поправок в Конституцию. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Активистам Марине Кен и Ольге Смирновой назначили штрафы в 10 тысяч рублей за нарушение организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). На 20 тысяч рублей оштрафовали Дмитрия Негодина. Он и Кен, как передает пресс-служба, «проводили одиночные пикеты, которые с достаточной очевидностью были объединены единством цели», а также «территориально тяготели друг к другу».

Негодина, Кен, Смирнову и еще нескольких активистов задержали из-за акций протеста 12 марта. Полицейские настаивали, что пикеты не были одиночными, а потому требовали согласования. Негодин говорит, что поводом для его задержания на самом деле стал отказ предъявлять паспорт.