Власти Москвы рекомендовали уйти на карантин частным и посольским школам

Московские власти рекомендовали столичным частным школам, а также школам при посольствах иностранных государств уйти на двухнедельный карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК.

В одной из частных школ города «Интеллект» изданию рассказали, что письмо с такими рекомендациями получили 229 негосударственных школ. Частные образовательные учреждения должны перейти на дистанционное обучение с 16 марта.

Департамент здравоохранения Москвы также рекомендовал уйти на карантин десяти школам при посольствах. В оперативном штабе уточнили, что речь идет только об учреждениях при диппредставительствах стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

С 5 марта в Москве введен режим повышенной готовности. Россияне, вернувшиеся из государств со сложной эпидемиологической обстановкой, должны организовать себе двухнедельную домашнюю изоляцию. В России, по последним данным, зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть несколько детей.