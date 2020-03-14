США обвинили россиянина в мошенничестве на 26 млн долларов

Власти США обвинили россиянина Дениса Сотникова в мошенничестве на 26 миллионов долларов и отмывании денег. Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Регулятор считает, что Сотников обманывал американских инвесторов, предлагая им купить фиктивные депозитные сертификаты. Для этого россиянин использовал интернет-рекламу и поддельные сайты, которые имитируют реальные ресурсы существующих финансовых организаций. В 26 млн долларов SEC оценивает ущерб инвесторам, против Сотникова подали иск в суд Нью-Джерси.

Прокуратура Нью-Джерси сообщает, что россиянина уже задержали. На сайте ведомства указано, что от его действий пострадали не менее 70 человек по всей стране, передавшие ему порядка 30 млн долларов. По обвинению в отмывании средств Сотникову грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере до 500 тысяч долларов.

Ранее на этой неделе стало известно о задержании в США россиянина Кирилла Фирсова. Американские власти подозревают его в торговле краденными через онлайн-платформу Deer.io персональными данными. Сейчас он находится в следственном изоляторе Манхеттена.