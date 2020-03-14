Билл Гейтс вышел из совета директоров Microsoft

Один из основателей Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации. Об этом говорится на сайте компании.

В пресс-релизе указано, что такое решение бизнесмен принял, чтобы уделять больше времени благотворительности в сфере мирового здравоохранения и образования. Он также намерен активно участвовать в борьбе с изменением климата.

При этом Гейтс продолжит работу в качестве советника генерального директора по технологиям Сатьей Наделлой и будет сотрудничать с руководством корпорации. Одновременно предприниматель вышел из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway.

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с бизнесменом Полом Алленом, до 2014 года он возглавлял совет директоров корпорации. В 2008 году Гейтс ушел с должности генерального директора компании, чтобы уделять больше времени благотворительному фонду, основанному им и его женой Мелиндой.

Гейтс занимает второе место в писке богатейших людей мира по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в 106,3 миллиарда долларов.