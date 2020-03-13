«Пришло время прощаться»: французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры 

Семикратный обладатель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона. О принятом решении спортсмен написал в своем фейсбуке.

Thanks for the journey 💙

Time to say goodbye. pic.twitter.com/TOU7uQpW84 — Martin Fourcade (@martinfkde) March 13, 2020

«Я осуществил свои мечты и испытал самые прекрасные эмоции. Я сражался и побеждал. Я страдал, падал и поднимался. Но самое главное — я вырос», — заявил биатлонист.

Спортсмен также поблагодарил за поддержку свою жену и дочерей. Он отметил, что планировал закончить карьеру на следующий день после Олимпийских игр 2018 года, но все же решил принять участие в следующих соревнованиях.

Накануне пятикратный олимпийский чемпион набрал 360 очков, став победителем в спринтерском зачете этого сезона Кубка мира по биатлону. Фуркад, которому сейчас 31 год, становился чемпионом мира 13 раз.