Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что у ее дочери с симптомами коронавируса две недели не берут анализы

У 25-летней жительницы Екатеринбурга Елизаветы Ждановой на протяжении двух недель не берут анализы на коронавирус, несмотря на 39-40-градусную температуру, кашель, развившуюся пневмонию, и тот факт, что незадолго до появления болезненного состояния она контактировала с людьми, прилетевшими из Тайваня. Об этом Znak.com рассказала ее мама Елена Бобкова.

По словам Бобковой, гости из Тайваня жили у них дома неделю. Заболевание у дочери началось на третий день после их отъезда.

«Мы постоянно вызывали скорую, на прошлой неделе она была у нас пять раз, но дочь не забрали, анализы так и не назначили, — рассказывает женщина. — В скорой сказали, что это совершенно нормальная температура, которую организм может перенести. Жаль, что мы не записывали разговоры».

По словам Бобковой, на протяжении нескольких дней она говорила со специалистами федерального и регионального министерств здравоохранения, с работниками управления здравоохранения Екатеринбурга, но везде ей говорили, что вопросом анализов на коронавирус не занимаются. Не дал результата и звонок в Роскомнадзор.

По словам супруга Елизаветы Ждановой Алексея, заместитель главного врача центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Андрей Юровских заявил ему, что материал для анализов должна забрать поликлиника и направить на лабораторные испытания. Но в поликлинике сказали, что Ждановым нужно позвонить на горячую линию, чтобы Елизавету включили в список, а затем — составили постановление, на основании которого скорая положит ее на две недели в больницу. При этом отправлять супругу в больницу Андрей Жданов не хочет, так как у нее ослаблен иммунитет.

Стоит отметить, что ранее в Екатеринбурге с подозрением на коронавирус был госпитализирован депутат городской думы Константин Киселев. Его анализы дали отрицательный результат. Также без проблем сдала анализы вернувшаяся из Италии вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка.