В Москве и других городах прошла серия пикетов против узурпации власти 

В Москве активисты встали с плакатами вдоль Бульварного кольца, чтобы выразить свой протест против принятия поправок в Конституцию и обнуления президентских сроков Владимира Путина. О новом формате традиционных пятничных пикетов сообщили в своем телеграм-канале организаторы акции «Метропикет».

Акция на Гоголевском бульваре. Фото: телеграм-канал «Метропикет»

«При Путине, который после принятия поправок сможет влиять на прекращение полномочий судей Конституционного и Верховного судов, будут продолжать преследовать неугодных и инакомыслящих, будут появляться все новые и новые политзаключенные. Нужно взять Кремль в бульварное кольцо и показать власти, что общество не согласно на вечное правление Путина», — считают организаторы.

Пикетирующие планировали «замкнуть» Бульварное кольцо таким образом, чтобы на протяжении от Яузского до Гоголевского бульваров прохожие могли увидеть их плакаты. На них были надписи «Обнулились», «Он нам не царь» и «Нет узурпации власти».

Не обошлось и без задержаний: одну из активисток, стоявшую с плакатом на Чистопрудном бульваре увезли в ОВД из-за отказа предъявить документы, сообщает «МБХ медиа».

Аналогичные акции прошли сегодня и в других городах России. В Санкт-Петербурге также известно о нескольких задержаниях протестующих: так, внимание полицейских привлек активист Павел Чупрунов, стоявший с плакатом, который, по мнению правоохранителей, оскорбляет действующего президента страны.

Акцию поддержали и в Омске: более 30 жителей этого города вышли сегодня с плакатами против реформы Конституции и несменяемости власти, сообщает корреспондент «Новой газеты». Протестующие собрались у подземного перехода, официальное название которого — станция метро «Библиотека им. Пушкина». Место его проведения перекликается с названием традиционной пятничной акции в Москве.

Участник акции в Омске. Фото: Лика Кедринская

«Метро, состоящее из единственной станции, от которой поездам некуда отправляться — такой же фейк, как и все происходящее вокруг основного закона нашего государства: любой правитель, как выясняется, может запросто переписать его под себя – «дальше такой стране ехать некуда», — рассказала «Новой» одна из организаторов акции журналистка Ирина Петрова. Сотрудники полиции наблюдали за происходящим издалека.