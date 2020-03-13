Евросоюз продлил санкции в отношении России из-за Украины 

Европейский союз продлил еще на полгода санкции против российских компаний и граждан, чьи действия были направлены на подрыв территориальной целостности Украины. Об этом решении сообщает пресс-служба Совета Европы.

Ограничения предусматривают замораживание средств на счетах попавших в список физических и юридических лиц, запрет на пересечение границ стран Евросоюза и ряд других ограничений. На сегодняшний день в санкционный список входят 175 человек и 44 компаний.

В связи со смертью оттуда были исключены зампред Совета Федерации Евгений Бушмин и председатель Севастопольского горизбиркома Валерий Медведев, который занимался организацией референдума о присоединении Крыма к России в 2014 году.

Евросоюз ввел санкции против России в марте 2014 года, когда Крымский полуостров вошел в состав страны. Сто стран-участниц ООН, в том числе страны Евросоюза, США, Австралия и Канада, впоследствии отказались признавать изменение статуса республики Крым, а проведенный для этого 16 марта референдум назвали незаконным.