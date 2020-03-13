Украина решила создать совет для прямых переговоров с ЛНР и ДНР

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в Минске договоренности о создании Консультативного совета с участием Украины и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Выступление главы офиса президента Украины Андрея Ермака транслировал канал «112 Украина».

«[Орган] создается в политической подгруппе как совещательный орган, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы», — рассказал Ермак (цитата по РБК).

Россия, Германия, Франция и члены ОБСЕ станут гарантами-наблюдателями при совете, отмечает ZN.UA. Согласно документу, опубликованному изданием, они наравне с Украиной и самопровозглашенными республиками смогут определять в том числе критерии и порядок назначения членов нового органа.

Во встрече, завершившейся в Минске в ночь на 12 марта, впервые участвовали замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак и глава администрации президента Украины Андрей Ермак, рассказывал РБК. Козак по итогам переговоров анонсировал создание «нового механизма» урегулирования конфликта на востоке Украины. Отмечалось, что он подразумевает прямой диалог между Киевом и самопровозглашенными республиками.