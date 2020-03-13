В Оренбургской области находящемуся под домашним арестом по делу о пытках участковому разрешили гулять по восемь часов в день

Участковый из города Саракташ Оренбургской области Сергей Павлов, которому продлили домашний арест до мая по делу о пытках, может гулять в пределах двора до восьми часов в день. Об этом сообщила юрист «Комитета против пыток» Альбина Мударисова.

«Павлов чувствует себя как в отпуске — от работы отстранен, но зарплату получает исправно, сидит дома и в ус не дует», — заявила она. Юрист отметила, что в случае, если Павлова признают виновным и приговорят к реальному лишению свободы, то ему домашний арест зачтется в срок.

«Эху Москвы в Оренбурге» Мударисова уточнила, что зимой Павлову разрешили гулять по четыре часа до и после обеда, чтобы чистить снег. «Мы просили, чтобы они, все-таки, немножко сократили ему это количество часов — два часа до обеда и два часа после. Но они нам возразили: сказали, что зима у них еще идет, что весна к ним не пришла. И потом завершили тем, что им нужно саженцы сажать», — рассказала она.

Павлову вменяется превышение должностных полномочий с применением спецсредств (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК). Потерпевший Роман Чиквиладзе рассказывал, что полицейские били его электрошокером, требуя признаться в краже пяти тысяч рублей, то же самое делали с его братом. Павлов свою вину не признал, его адвокат считает показания «лживыми».