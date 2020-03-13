Президент Бразилии Болсонару сдал положительный тест на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Об этом сообщает портал O Dia.

Болсонару решил сдать анализ на наличие инфекции после обнаружения вируса у сотрудника его администрации. В минувшие выходные оба посещали США, где проводили встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Fabio Wajngarten (wearing hat) has coronavirus. Bolsonaro has coronavirus. Both of these photos were taken last weekend at Mar-a-Lago. Trump refuses to get tested. pic.twitter.com/sY6HwWzPkp — Aaron Rupar (@atrupar) March 13, 2020

Сам Болсонару ранее на этой неделе назвал преувеличенной мировую озабоченность по поводу новой инфекции и заявлял, что другие вирусы убивают гораздо больше людей.

Накануне коронавирус диагностировали у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо. После этого политик ушел на карантин и стал работать из дома. Пока у премьер-министра нет никаких симптомов заболевания.

Общее число заболевших во всем мире превысило 134 тысячи человек, скончались от COVID-19 более пяти тысяч, еще почти 70,2 тысячи человек медикам удалось вылечить.