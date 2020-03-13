Чехия запретила гражданам покидать страну и закрыла въезд для иностранцев из-за коронавируса. Украина тоже закрыла границу

Власти Чехии закрыли для иностранцев въезд в страну, а также запретили выезжать своим гражданам из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сообщает Novinky.

Запрет вступает в силу с 16 марта. Исключение решили сделать для водителей грузовиков, машинистов, проводников поездов и спасателей.

Люди, вернувшиеся из стран, где тяжелая ситуация с распространением коронавируса, должны будут находиться на карантине в течение двух недель. В списке сейчас находятся 15 государств, в том числе Китай, Италия, Франция, Испания и Германия.

Посольство Чехии в России накануне объявило о приостановке принятия документов на визы из-за ситуации с коронавирусом. Меры коснулись в том числе членов семей граждан стран-членов Евросоюза. Всего в стране подтверждено 120 случаев заражения.

Сегодня о запрете на въезд для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом объявила и Украина. Запрет вступит в силу через двое суток и вводится пока на две недели. В стране была зафиксирована первая смерть от COVID-19 — от новой инфекции умерла 71-летняя жительница Житомирской области.