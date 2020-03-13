В России обнаружили коронавирус еще у 11 человек

В России за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 45 человек.

Среди новых заболевших пятеро в Москве, трое — в Петербурге, по одному в Подмосковье, Ленинградской области и Пермском крае. Один из них заболел после контакта с другим зараженным COVID-19. Отмечается, что люди, у которых подтвердился коронавирус, в течение последних двух недель посещали Италию, Францию и Австрию.

Из-за ситуации с коронавирусом в ряде регионов России введен режим повышенной готовности, в том числе в Москве и Петербурге. Там запрещены массовые мероприятия с участием более пяти тысяч и тысячи человек соответственно. Общее число заболевших во всем мире превысило 134 тысячи человек, скончались от COVID-19 более пяти тысяч, еще почти 70,2 тысячи человек медикам удалось вылечить.