Московские власти не согласовали еще один митинг против изменения Конституции

Московская мэрия не согласовала кампании «НЕТ» митинг против изменения Конституции, который планировалось провести 22 марта в Новопушкинском сквере. Документ об отказе опубликовала у себя в фейсбуке одна из заявительниц акции Татьяна Усманова.

Власти Москвы обосновали свое решение тем, что в городе действует режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, и в связи с этим есть ограничения на проведение массовых мероприятий. При этом, согласно указу мэра столицы, запрещены акции с участием более пяти тысяч человек, а в уведомлении о митинге заявленное число участников – до 4,9 тысяч.

Помимо этого, власти Москвы посчитали, что предельная заполняемость Новопушкинского сквера меньше необходимой для заявленного числа участников митинга.

Накануне московские власти не согласовали другие акции против конституционной реформы. В частности, движение «Гражданское общество» подавало уведомления о проведении митингов 21 и 22 марта, оно сократило число участников с 25 тысяч человек до 4,5 тысяч, но власти все равно отклонили заявку. Кампания «НЕТ» в первой заявке указывала до 50 тысяч участников, но позже подала новое уведомление, сократив их число.

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