В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц

В России семь человек, у которых ранее обнаружили новый коронавирус, выписали из больниц. Об этом сообщается на сайте Минздрава.

В ведомстве уточнили, что медучреждения покинули один россиянин, двое граждан Китая и один — Италии. Помимо них, выписали россиян, которые заразились новым коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.

На территории России уже выявлено более 30 случаев заражения COVID-19. Накануне оперативный штаб сообщил о шести новых случаях, сегодня стало известно еще об одном. В ряде российских регионов, в том числе в Москве и Петербурге, введен режим повышенной готовности. Там запрещены массовые мероприятия с участие более пяти тысяч и тысячи человек соответственно.