Под Петербургом выявили первый случай заражения коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает портал 47news со ссылкой на правительство региона.

Известно, что заболевание выявили у жительницы Кудрово Всеволожского района, которая недавно вернулась из Италии. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга.

На данный момент в самом Петербурге выявлены два случая заражения новым вирусом, c подозрением на заболевание госпитализировали около 130 человек. На фоне объявленной ВОЗ угрозы пандемии власти города запретили мероприятия численностью свыше тысячи человек и вводят режим повышенной готовности.