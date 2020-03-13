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Под Петербургом выявили первый случай заражения коронавирусом
В Ленинградской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает портал 47news со ссылкой на правительство региона.
Известно, что заболевание выявили у жительницы Кудрово Всеволожского района, которая недавно вернулась из Италии. Ее госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга.
На данный момент в самом Петербурге выявлены два случая заражения новым вирусом, c подозрением на заболевание госпитализировали около 130 человек. На фоне объявленной ВОЗ угрозы пандемии власти города запретили мероприятия численностью свыше тысячи человек и вводят режим повышенной готовности.
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