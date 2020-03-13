В правительстве Якутии не нашли нарушений в приюте, в котором зоозащитники обнаружили более 200 трупов кошек и собак

Проверка не нашла нарушений в усыплении более 200 кошек и собак в якутском пункте передержки безнадзорных животных. Об этом сообщается на сайте правительства Якутии.

В ходе проверки было подтверждено наличие трупов животных в холодном контейнере на территории пункта передержки. Однако, по словам чиновников, в контейнерах находятся трупы животных, погибших от болезней, тяжелых травм и усыпленных из-за заражения бешенством.

В сообщении отмечается, что из-за риска заражения бешенством усыпили 153 собаки и 48 кошек «путем введения внутримышечных уколов».

«Нужно сделать соответствующие выводы, чтобы такого больше не повторилось», — заявил председатель комиссии по подведению итогов проверки Афанасий Владимиров, добавив, что информирование населения было недостаточным.

В начале марта в городском пункте передержки зоозащитники обнаружили более двух сотен трупов собак и кошек. Они обратились в полицию с требованием завести дело о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК), так как предполагали, что в приюте избавились от животных из-за нехватки мест.